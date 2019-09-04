تمهيدا لانتقاله للأهلي.. كهربا يغازل الأهلاوية ويستفز الزمالكاوية.. ومرتضى منصور: ’’لو راجل اعملها يا بلطجي‘‘

كتب: ضياء السقا

في أول ظهور إعلامي له، غازل محمود كهربا، لاعب وسط الزمالك السابق، وأفيس البرتغالي حاليا، جمهور الأهلي.

ووجه كهربا رسالة لجمهور الأهلي، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "mbc مصر"، قائلا "هم عضلاتي، وأرى منهم حب غير طبيعي رغم عدم تقديمي أي شيء لهم، أشكرهم على الدعم الكبير ووقوفهم في ظهري وإن شاء الله الخير قادم بإذن الله أعود للمنتخب من جديد وفي شهر يناير سانتقل للنادي الذي أريده".

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، تفيد بأن انتقال كهربا لأفيس البرتغالي، هو مرحلة مؤقتة تمهيدا لانضمامه إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعن رحيله عن الزمالك، أوضح كهربا: "القدوم للبرتغال خطوة مميزة بالنسبة لي، كنت أتحدث مع المقربين لي عن رغبتي في الاحتراف، وكنت قريبا من اللعب في الدوري التركي لكن المشكلة كانت في رغبتي بتواجد شرط جزائي في عقدي وهو ما رفضه الناديان التركيان الراغبان في ضمي وقتها، مع الفريق البرتغالي هناك شرط جزائي قيمته ليست كبيرة تحسبا لعدم التأقلم، والأهم أنني أتدرب جيدا".

كما وجه رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "ليس من حق جمهور نادي الزمالك أن يغضب مني، لأني تركت النادي، فعقدي انتهى في 30 يونيو، ولم يكن يحق لي المشاركة بعد ذلك، وكان يجب أن يتم تجديده، ولم أبخل بنقطة عرق على الزمالك"، موضحا أن الجميع في نادي الزمالك كان يعلم موعد نهاية عقده ومنحوه وعودا زائفة.

وتابع لاعب الوسط: "مشكلتي ليست مع جماهير الزمالك مشكلتي مع شخصين يعلمان أنهما يؤذونني أذى غير طبيعي واسأل اللاعبين في الفريق، ورغم ذلك كنت اقاتل من أجل الفريق".

وأضاف اللاعب: "أول سنة حضرت فيها لنادي الزمالك كان عقدي 2 مليون و300 ألف جنيه، ولم أحصل منهم سوى على مليون جنيه فقط، قبل احترافي في نادي اتحاد جدة، وبعد عودتي للنادي وافق على إعارتي مرة أخرى، للعام الثاني، والنادي استفاد من ورائي بـ 84 مليون جنيه، ونادي الزمالك رفع اسمي".

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وبكى كهربا على الهواء موجها رسالة لوالديه قائلا: "وحشتوني جدا، ومتزعلوش مني علشان عرضتكم لمواقف سيئة، ولكن غصب عني لازم أضحي بحاجات لكي أصل لحلمي".

رد ناري من مرتضى منصور

من جانبه، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على تصريحات كهربا، قائلا: "لو أنت راجل تعالي الأهلي".

وقال منصور، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم، على قناة الحدث: "كهربا حصل على ملايين بفضل نادي الزمالك، ولدي تسجيلات ومستندات موثقة عن أفعال قام بها اللاعب فى السنوات الماضية".

وتابع مرتضى: "كهربا ممكن يروح الأهلي وأنا بقوله لو راجل اعملها، وهيبقى مصيرك زي مؤمن زكريا، اتذل واترمى"، مضيفا: "اللاعب تعمد استفزاز جمهور الزمالك بتصريحاته وحديثه عن النادي الأحمر وجماهيره".

وأضاف: ”هل ما تفعله هو رد الجميل للزمالك، لقد حصلت على مستحقاتك كاملة، بلاش استفزاز للجماهير، أنت بلطجي ضربت مضيفة سعودية وأخوك محبوس في قضية قتل“.