بعد الحادث المروع.. إبراهيم سعيد يسخر من عمرو زكي: محتاج يرجع التوكيل تاني

كتب: ضياء السقا

داعب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، زميله عمرو زكي، بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

وكان زكي قد ظهر منذ أيام في فيديو مع أحمد حسن، مطمئنا الجماهير على حالته الصحية.

وعلق سعيد، عبر حسابه بتويتر، علي خطأ زكي بالفيديو في اسم "احمد حسن" عندما قال، الكابتن محمد حسن، قائلا: "‏مين محمد حسن ده؟.. ده محتاج يرجع التوكيل تاني و يتحط علي الكمبيوتر.. في فيوز فاصل".