ضحكوا عليا.. كهربا يبكي على الهواء بعد رحيله عن الزمالك

كتب: ضياء السقا

في أول ظهور إعلامي له، روى محمود كهربا، لاعب وسط أفيس البرتغالي، كواليس وأسباب رحيله عن نادي الزمالك، مؤكدا أن الإدارة البيضاء لم تفي بوعودها معه.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "mbc مصر": ": "ليس من حق جمهور نادي الزمالك أن يغضب مني، لأني تركت النادي، فعقدي انتهى في 30 يونيو، ولم يكن يحق لي المشاركة بعد ذلك، وكان يجب أن يتم تجديده، ولم أبخل بنقطة عرق على الزمالك"، موضحا أن الجميع في نادي الزمالك كان يعلم موعد نهاية عقده ومنحوه وعودا زائفة.

وأضاف اللاعب: "أول سنة حضرت فيها لنادي الزمالك كان عقدي 2 مليون و300 ألف جنيه، ولم أحصل منهم سوى على مليون جنيه فقط، قبل احترافي في نادي اتحاد جدة، وبعد عودتي للنادي وافق على إعارتي مرة أخرى، للعام الثاني، والنادي استفاد من ورائي بـ 84 مليون جنيه، ونادي الزمالك رفع اسمي".

وبكى كهربا على الهواء موجها رسالة لوالديه قائلا: "وحشتوني جدا، ومتزعلوش مني علشان عرضتكم لمواقف سيئة، ولكن غصب عني لازم أضحي بحاجات لكي أصل لحلمي".

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