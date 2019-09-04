رياضة | نيمار وجها لوجه مع برشلونة في المحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار وجها لوجه مع برشلونة في المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سيقف في المحكمة ضد برشلونة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية على برشلونة للحصول على 26 مليون يورو متبقية من مكافأة الـ40 مليون يورو كان نيمار يتلقاها لتوقيع عقد جديد مع برشلونة قبل شهور قليلة من مغادرته إلى باريس، ودفع (بفضل بي إس جي) شرط جزائي بالغ 222 مليون يورو.

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