رياضة | سان جيرمان يمنح برشلونة الفرصة الأخيرة في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يمنح برشلونة الفرصة الأخيرة في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فريق برشلونة الإسباني فرصة ذهبية قبل إبرام التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا رغم فشل الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تأجيل عودة نيمار إلى كامب نو منح برشلونة فرصة أن يختبر إصابة اللاعب البرازيلي ويراقب لمدة موسم مدى التطور الفني والبدني له قبل شرائه.

وأشارت إلى أن الصفقة قد تتم أيضًا في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا سمح سان جيرمان بذلك، وفتح الباب أمام عودة نيمار إلى برشلونة

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وأوضحت الصحيفة أن الرهان قائم على نيمار لتصنيفه ضمن الأفضل في العالم، وأن كاحله تعافى تمامًا من الإصابات المتكررة، بالإضافة إلى أن حياته الاجتماعية لن تؤثر على أدائه.

وذكرت أن نيمار إذا قدم موسمًا عاديًا مع سان جيرمان على شاكلة الموسمين السابقين، فإن منتقدي هذه الصفقة سيزدادون بسبب مخاطرها الرياضية والاقتصادية مما جعل نيمار يفشل في العودة نجوم الصف الأول في العالم لذلك فإن الموسم الحالي هو الأمل الأخير له إذا أراد العودة لبرشلونة

وافترضت الصحيفة أنه إذا انفجر عثمان ديمبلي هذا الموسم، ربما لن يلجأ برشلونة إلى ضم نيمار حتى لا تتم إعاقة طريق تطور اللاعب الفرنسي، والأمر ذاته ينطبق على الواعد أنسو فاتي لأن نجم سان جيرمان لن يأتي للجلوس على مقاعد البدلاء.