رياضة | معنى رموز شعار كاس العالم 2022 في قطر

كشفت قطر عن شعار كاس العالم 2022، والمقرر أن تستضيفها كأول دولة تحتضن هذا الحدث العالمي في الشرق الأوسط، وأوضحت الصفحة الخاصة بالبطولة معاني شعار كاس العالم 2022، وما يرمز له.

ووفق ما وصفته اللجنة المنظمة أن شعار كاس العالم 2022 استوحى من "الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء".

أما الرقم 8 في شعار كاس العالم 2022 فهو يرمز إلى عدد الملاعب التي ستحتضن البطولة في عام 2022، وقد ظهر على الشعار سمة الـ"كاشيدا" والتي قالت الصفحة إنها إحدى سمات الخط العربي وتستخدم لإضفاء "لمسة جمالية على الكلمات وتحقيق التوازن بين أطوالها".

ويظهر شعار كاس العالم 2022 على شكل إشارة "لا نهاية"، Road to 2022، إنها ترمز إلى "الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم 2022 في قطر والمنطقة".

وكانت قطر فازت بحق تنظيم المونديال عام 2010، ووجه العديد من الاتهامات بـ"الرشوة والفساد" للمسؤولين عن ملفها خلال مرحلة إقناع الاتحادات بالتصويت للملف القطري، لكن الاتحاد الدولي بقي متمسكا بمنح حق الاستضافة لقطر رغم المطالبات بسحبه منها.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 نوفمبر أول من عام 2022 ويسدل الستار عنها في 18 ديسمبركانون أول من نفس العام، لتكون بطولة العالم الأولى التي تقام في الشتاء في تاريخ المسابقة.

تعليق ناري لأحمد موسى على شعار كأس العالم: "حبل مشنقة"

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علق الإعلامي أحمد موسى، على شعار كأس العالم 2022 في قطر، قائلًا: "أسوأ شعار في تاريخ كأس العالم"، متابعًا: "الشعار عبارة عن حبل مشنقة، كأنهم هيموتوا الناس".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن معنى الشعار ألا تذهب إلى قطر وحبل المشنقة هو العلامة، لافتًا إلى أن الشركة المنفذة حصلت على 8 ملايين دولار في "حبل المشنقة"، معلقًا: "مايسواش 3 جنيه، وبلا قيمة".

وأوضح أن الشعار يؤكد الانقلابات الموجودة في قطر، لافتًا إلى أن قطر لم تجد شيء في تاريخها تمثل الشعار به، مشيرًا إلى أن الشعار يؤكد أن كأس العالم المقبل هو أسوأ كأس عالم في التاريخ.

وتنطلق في الساعات المقبلة أولى جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وذلك بالنظام الجديد الذي أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، والذي ينص على أن تكون التصفيات على ثلاث مراحل، ولن يشارك في المرحلة الأولى المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وسوف يخوض هذا الدور نحو 28 منتخبًا فقط من قارة أفريقيا.

وفي المرحلة الثانية سيتم وضع الـ14 منتخب الصاعدين من المرحلة الأولى بجانب ال26 منتخب الأعلى في التنصيف من أجل بدء دور المجموعات على أن يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وبعد ذلك ستبدأ المرحلة الأخيرة، حيث سيتم صعود ال10 منتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات، ويتم تقسيمهم حسب تصنيف الفيفا الشهري وقتها، وسيلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف.

تعليق عمرو أديب على دراسة قطر منع المصريين من حضور كأس العالم

عقب الإعلامي عمرو أديب، على التقرير الذي أصدرته "فوكس نيوز" بشأن دراسة قطر منع المصريين والإسرائيليين حضور كأس العالم 2022، قائلا: "أشك في موضوع منع الإسرائليين.. لأنهم بيروحوا من دلوقتي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من قواعد الفيفا أنه لا يمكن منع أي مواطن من أي جنسية من حضور كأس العالم، مضيفا: "المصريين من حقهم حضور كأس العالم معززين مكرمين، ونكدا فيهم لازم يسمح لينا نروح".