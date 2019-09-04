رياضة | سواريز يكشف كواليس فشل صفقة نيمار وعلاقته مع ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يكشف كواليس فشل صفقة نيمار وعلاقته مع ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني على فشل إدارة النادي في التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال سواريز: تحدثنا مع نيمار عندما أراد المغادرة واخبرناه بأنه لن يجد مكان أفضل من برشلونة لكن المفاوضات كانت معقدة والدردشة أكثر هدوءاً الآن، نحن نحترم المكان الذي يتواجد فيه.

وعن علاقته مع ميسي قال: هناك الكثير من الراحة بسبب هذه العلاقة القديمة، عندما ننظر إلى بعضنا نعرف فيما نفكر وهذا يجعلنا منسجمين في الملعب، عندما يستلم الكرة أبدأ في الركض وأكون قد عرفت أين سيمررها وهو يعرف أين سأتحرك، هي تفاصيل صغيرة نشأت عن علاقة لفترة طويلة علي أن أخبركم بالحقيقة، ميسي لم يدعوني حتى الآن لتناول الشواء، يبدو أنه غير متحمس لفعل ذلك لأكثر من ثلاثة أشخاص.

وعن التعاقد مع جريزمان قال : لقد رحبنا به بأفضل طريقة ممكنة، هو شريك رائع، علينا أن نبين له أن غرفة الملابس متواضعة، نحن جميعنا واحد ولا يوجد شخص أفضل من الآخر.

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وبالنسبة للمهاجم الصغير فاتي قال: تدرب قبل مباراة ريال بيتيس واذهل الجميع، عندما يدخل غرفة الملابس يجب أن يدعمه اللاعبين الكبار، هو شاب صغير وينظر إليك بطريقة تشبه الإعجاب بك، يجب أن نتحدث معه ونمازحه ليشعر بالراحة.

وعن الهزيمة ضد ليفربول بدروي الابطال: لقد قلت سابقاً بأننا تعلمنا من درس روما لكن كرة القدم هكذا، سجلوا هدفين في 5 دقائق وشعرنا بالتوتر، كانت أيام صعبة جداً حتى أنني لم أكن أريد مغادرة المنزل.

وعن لقاء ريفر بليت وبوكا جونيورز قال: مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز لديها شعبية كبيرة في أنحاء العالم، اللقاء الماضي كان ممل قليلاً، آمل أن لا يكون كذلك عندما يلتقون في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس، في الأرجنتين أحب نادي سان لورينزو، تابعتهم منذ 2001، إذا كنت لعبت في الأرجنتين سألعب في سان لورينزو