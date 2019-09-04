رياضة | الشرطة تداهم منزل نجم ريال مدريد السابق بسبب صور إباحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة تداهم منزل نجم ريال مدريد السابق بسبب صور إباحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت الشرطة الألمانية منزل كريستوفر ميتزيلدر نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا لتورطه فى نشر مواد إباحية متعلقة بالأطفال.

وطلب ممثلو الإدعاء في هامبورج فتح تحقيق واسع من أجل الوقوف على حقيقة قضية لاعب كرة القدم الألمانى السابق البالغ من العمر 38 عامًا بعد المشاركة في دورة تدريبية في مدرسة هينيف الرياضية الشهيرة وبعد فحص جهاز كمبيوتر كان متواجدًا فى غرفة ميتزيلدر، تبين أن هناك مواد إباحية خاصة تجاه العديد من الأطفال.

وأبلغت امرأة من هامبورج أبلغت الشرطة عن الوقائع، بينما كشفت عن 15 صورة متعلقة بالأطفال كان قد تم إرسالها إليها عبر تطبيق واتساب الشهير.

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بينما صدم داني كارفخال ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني جماهير فريقه بالتأكيد أنه ليس من السهل إحداث ثورة في النادي الملكي وتصحيح مسار الفريق بسرعة شديدة.

وقال كارفخال لصحيفة "ماركا": "الكثير كان يتحدث عن إحداث ثورة ولكن هنا الجميع يريد أن يبقى فيه ولا يريد أحد أن يرحل ولذلك لا يكون الأمر سهلًا على الإطلاق".

وأضاف كارفخال: "هازارد وميليتاو وميندي وصلوا لمساعدتنا وأعتقد أن لدينا فريقًا كبيراً.. تنظروا لتعثرنا في مباراتين في بداية الموسم لأن الشعور داخل غرفة الملابس ليس بهذا السوء".