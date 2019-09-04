ميودراج يسيتش يطالب الجهاز المعاون بتسليمه تقرير رقمى عن اللاعبين...

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جدة - عمرو شويل طالب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى الثنائى أدهم السحدار المدرب المساعد وأكرم علياوى مخطط الاحمال بتسليمه تقرير رقمى يشمل احصائيات مشاركة كل اللاعبين المتواجدين بالفريق لدراسته والاستفادة منه خلال الفترة المقبلة يسعى المدرب الصربى للتعرف عن قرب عن مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً تمهيداً للإستقرار على التشكيل الاساسى للدراويش فى الموسم الجديد . فى شأن أخر ، طالب الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بالحصول على تسجيلات خلال منافسات الموسم المنقضى. Advertisements وأعلن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين “يسيتش ” على رأس القيادة الفنية للفريق فى ظل خبراته الفنية الكبيرة فى الوطن العربى والقارة الأوروبية. وجاء طلب المدرب الصربى من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق قبل بدء مهمته بصفة رسمية.

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