شكرا لقرائتكم دورى أبطال أفريقيا أول معيار نجاح فايلر فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مهمة صعبة وثقيلة تنتظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلى بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق ،والذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، وبالتحديد بعد توديع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

وجاءت إقالة الأهلى للاسارتي بعد فوزه ببطولة الدوري العام، وهو الأمر الذي يكشف الأهداف المنتظر تحقيقها من أي مدير فني فى الأهلى، وهى بالطبع لا تقتصر على فوزه فقط بالبطولة المحلية، ولكن هناك شرط وحيد لكى يتم وصفك بالمدرب الناجح فى الأهلى.

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ويعد الفوز ببطولة دورى أبطال افريقيا والصعود لكأس العالم للأندية هو الهدف الأول لإدارة الأهلى، وهو ما ظهر فى تصريحات طه اسماعيل عضو لجنة التخطيط، والذي أكد أن إدارة النادي تحدثت مع فايلر وأكدت له أن دورى الأبطال هو الهدف الأول لإدارة النادي، وهو أيضاً ما تحدث عنه المدرب والذي أكد أنه دخل فى تحد كبير بمجرد قبوله مهمة تدريب الأهلى يتمثل فى الفوز بمعظم البطولات وعلى رأسها بطولة دورى أبطال افريقيا.

ولم يفز الأهلى ببطولة دورى أبطال افريقيا منذ 6 أعوام وبالتحديد منذ عام 2013، حيث ودع الفريق البطولة الماضية من دور الثمانية ومن قبلها خسر الفريق الأحمر نهائيين متتاليين.