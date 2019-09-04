شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب بحضور كثيف للجماهير فى نهائي كاس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة الزمالك بالسماح بحضور الجماهير لمباراة الأبيض وبيراميدز التى ستجمع بينهما فى نهائى كأس مصر، بعدما حدد اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل، موعدًا لإقامتها، بعدما فاز بيراميدز على بتروجت بهدفين دون رد، وذلك بعدما اقتصرت المباريات على حضور عدد قليل من الجماهير.

وكان الأبيض قد تأهل إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، وحرص الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.