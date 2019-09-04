شكرا لقرائتكم ٣ أسباب وراء انسجام ميودراج يسيتش السريع مع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، عن سعادته بالاحترافية الكبيرة التى يعمل بها المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ، مشيرا إلى أنهما نجحا فى تذليل كافة العقبات التى تعرضت لها منذ وصولى لمصر.
وأضاف ميودراج يسيتش:"الجماهير فى الشارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعى تساندنى بقوة وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لتحقيق النتائج المنتظرة"، قائلا: "أشعر بأنى أعيش فى الإسماعيلية منذ فترة طويلة وليس منذ أيام قليلة ، الجميع يقوم بمساندتى فى مهمتى التى تعتبر تحدى جديد فى مشوارى التدريبى".
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