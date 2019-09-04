شكرا لقرائتكم ٣ أسباب وراء انسجام ميودراج يسيتش السريع مع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، عن سعادته بالاحترافية الكبيرة التى يعمل بها المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ، مشيرا إلى أنهما نجحا فى تذليل كافة العقبات التى تعرضت لها منذ وصولى لمصر.

وقال ميودراج يسيتش فى تصريحات صحفية :"اشكر أيضا أعضاء الجهاز الفنى المعاون الذى يحرص على إمدادى بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق من أجل تكوين انطباع كامل عن الفريق فى أسرع وقت ممكن قبل انطلاق المنافسات الرسمية".

وأضاف ميودراج يسيتش:"الجماهير فى الشارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعى تساندنى بقوة وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لتحقيق النتائج المنتظرة"، قائلا: "أشعر بأنى أعيش فى الإسماعيلية منذ فترة طويلة وليس منذ أيام قليلة ، الجميع يقوم بمساندتى فى مهمتى التى تعتبر تحدى جديد فى مشوارى التدريبى".