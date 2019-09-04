رياضة | شعار كاس العالم 2022 .. ما هو وصف الإعلان الرسمي لمونديال قطر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعار كاس العالم 2022 .. ما هو وصف الإعلان الرسمي لمونديال قطر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الرسمية المنظمة لبطولة كاس العام لكرة القدم 2022 الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر في عام 2022.

شعار كاس العالم 2022 في قطر

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن شعار كأس العالم 2022 "مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي"، وتابع أن شرح ووصف الشعار يعني "العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية"، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال. كما أن "الانحناءات في التصميم تمثّل تموّجات الكثبان الرملية".

وشمل العرض القطري الخاص شعار كاس العالم 2022 تفوقه عن عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، الراغبين في استضافة كأس العالم 2022.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن شعار كاس العالم 2022 في خطوة جديدة في الطريق نحو تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم في نسخته الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

تعليق ناري لأحمد موسى على شعار كأس العالم: "حبل مشنقة"

علق الإعلامي أحمد موسى، على شعار كأس العالم 2022 في قطر، قائلًا: "أسوأ شعار في تاريخ كأس العالم"، متابعًا: "الشعار عبارة عن حبل مشنقة، كأنهم هيموتوا الناس".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن معنى الشعار ألا تذهب إلى قطر وحبل المشنقة هو العلامة، لافتًا إلى أن الشركة المنفذة حصلت على 8 مليون دولار في "حبل المشنقة"، معلقًا: "مايسواش 3 جنيه، وبلا قيمة".

وأوضح أن الشعار يؤكد الانقلابات الموجودة في قطر، لافتًا إلى أن قطر لم تجد شيء في تاريخها تمثل الشعار به، مشيرًا إلى أن الشعار يؤكد أن كأس العالم المقبل هو أسوأ كأس عالم في التاريخ.

وتنطلق في الساعات المقبلة أولى جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وذلك بالنظام الجديد الذي أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، والذي ينص على أن تكون التصفيات على ثلاث مراحل، ولن يشارك في المرحلة الأولى المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وسوف يخوض هذا الدور نحو 28 منتخبًا فقط من قارة أفريقيا.

وفي المرحلة الثانية سيتم وضع الـ14 منتخب الصاعدين من المرحلة الأولى بجانب ال26 منتخب الأعلى في التنصيف من أجل بدء دور المجموعات على أن يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وبعد ذلك ستبدأ المرحلة الأخيرة، حيث سيتم صعود ال10 منتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات، ويتم تقسيمهم حسب تصنيف الفيفا الشهري وقتها، وسيلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف.

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تعليق عمرو أديب على دراسة قطر منع المصريين من حضور كأس العالم

عقب الإعلامي عمرو أديب، على التقرير الذي أصدرته "فوكس نيوز" بشأن دراسة قطر منع المصريين والإسرائيليين حضور كأس العالم 2022، قائلا: "أشك في موضوع منع الإسرائليين.. لأنهم بيروحوا من دلوقتي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من قواعد الفيفا أنه لا يمكن منع أي مواطن من أي جنسية من حضور كأس العالم، مضيفا: "المصريين من حقهم حضور كأس العالم معززين مكرمين، ونكدا فيهم لازم يسمح لينا نروح".

وأضاف أنه إذا كانت قطر ستنظم كأس العالم، فيجب أن تسمح للجميع الوصول إلى كأس العالم، متسائلا: "لماذا السعودية ترحب بالفرق القطرية التي تلعب في البطولة الآسيوية"، متابعا: "إشمعنا السعودية بتفتح أبوابها لأي فرقة أو مواطن قطري، واشمعنا إحنا بنستقبلهم ".

هذا وقد نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرا عبر موقعها الإلكترونى، تطرح خلاله تساؤلات جدية بشأن ما إن كان يمكن لقطر الالتزام بقواعد وأخلاقيات الفيفا.

وأضافت أن شركة الاستشارات البريطانية كورنرستون جلوبال اسوسياتس أصدرت تقريرًا من 12 صفحة، تحذر فيه من مخاطر متعلقة بكأس العالم 2022، إذ تحدثت فيه عن حظر مشجعى كرة القدم من حضور الفاعلية بناء على جنسيتهم، وهو ما يعد انتهاك واضح لقواعد اخلاقيات الفيفا.

وأكدت تقارير الشركة أن أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطنى للسياحة فى قطر، قال فى مايو إنهم لن يصدروا تأشيرات "لأعدائهم"، فى إشارة إلى كل من يرفض سياسة الدوحة التى تحرض على التطرف والإرهاب والتدخل فى شئون الدول، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن هناك مواطنين من جنسيات بعينها لن يكونوا قادرين على تقديم طلبات للحصول على تأشيرة لزيارة قطر؛ إذ لا تدرج دولهم ضمن قائمة الدول الموجودة على الموقع الرسمى لقطر.

وشددت الشبكة الأمريكية أن قطر حليف النظام الإيرانى، حاليًا تخضع لمقاطعة من جانب دول الرباعى العربى، وهى: مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فى إشارة لإمكانية منع دول الرباعى من حضور المباريات.

كما حذر غانم نسيبه، مؤسس شركة "كورنرستون جلوبال أسوسياتس"، ومقرها لندن، أن هناك خطرا ناجما عن تضارب أخلاقيات الاتحاد الدولى لكرة القدم والقوانين القطرية، وأوضح قائلا: "الرعاة ربما سيجدون أنفسهم أمام وضع يبدون فيه كما لو أنهم يدعمون قيما تتناقض مع ما يقولون إنهم يدعمونه".

وتابع: "مصلحة الفيفا والرعاة واللجنة العليا القطرية ضمان تسوية تلك الاختلافات، وإلا سينتهى الحال بهم جميعا فى موقف محرج للغاية".

وأخيرا علقت كلوديا لانج، مسئولة علاقات الإعلام فى إحدى الشركات الراعية عن الأمر، مؤكدة أنهم يعتبرون الرياضة منصة للعدالة والاحترام المتبادل، مؤكدة تقديرهم لجهود جعل كرة القدم مساحة لقبول الجميع.