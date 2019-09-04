رياضة | تليفونات بنى سويف يقيم معسكرا بالإسكندرية ويخوض ثلاث وديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يقيم معسكرا بالإسكندرية ويخوض ثلاث وديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بدء معسكر مغلق للفريق الكروى الاول بمحافظة الإسكندرية وذلك لمواصلة استعدادت الفريق الهامة قبيل انطلاق الموسم الجديد .

وقال المهندس احمد سعد ، المشرف على الكرة بتليفونات بنى سويف ل " الخليج 365 الرياضي " : الجهاز الفنى قرر اجراء احتكاكات قوية بمعسكر الإسكندرية والمقرر أن يبدء الجمعه القادمة ولمدة اسبوع .

واضاف قائلا : الفريق سيجرى ثلاث وديات امام سموحة الاحد القادم ثم يواجه الرجاء الاثنين القادم ثم يختتم ها بمواجهة الأوليمبى بالثلاثاء القادم .

وكان تليفونات بنى سويف قد بدء تدريباته اليومية منذ اسابيع استعداد للموسم الجديد تحت قيادة فنية للدكتور عماد سمير المدير الفنى الجديد للفريق والذى تولى المنصب عقب رحيل ابو العينين شحاته عن تدريب الفريق السويفى وتقلده مسوؤلية تدريب سوهاج .