رياضة | الأندية الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأندية الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي أبرز الأندية الأكثر إنفاقًا في المريكاتو الصيفي الماضي حيث شهد موسم الانتقالات العديد من الصفقات القوية والمؤثرة في العديد من الفرق في مختلف الدوريات سواء الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي وكان موسم إنتقالات قوي في أغلب الأندية.

وإليكم قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في المريكاتو الصيفي :

في المرتبة الأولى نادي ريال مدريد الإسباني والذي قام بصرف حوالي 307,50 مليون يورو في الميركاتو السابق.

في المرتبة الثانية نادي أتليتكو مدريد الإسباني والذي قام بصرف حوالي 243,50 مليون يورو في الميركاتو السابق.

في المرتبة الثالثة نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي والذي قام بصرف حوالي 168 مليون يورو في الميركاتو السابق.

في المرتبة الرابعة نادي إشبيلية الإسباني والذي قام بصرف حوالي 158,75 مليون يورو في الميركاتو السابق.

في المرتبة الخامسة نادي أرسنال الإنجليزي والذي قام بصرف حوالي 152,49 مليون يورو في الميركاتو السابق.

في المرتبة السادسة نادي برشلونة الإسباني والذي قام بصرف حوالي 255 مليون يورو في الميركاتو السابق.

في المرتبة السابعة نادي يوفينتوس الإيطالي والذي قام بصرف حوالي 188,50 مليون يورو في الميركاتو السابق.

في المرتبة الثامنة نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي والذي قام بصرف حوالي 159 مليون يورو في الميركاتو السابق.

في المرتبة التاسعة نادي إنتر ميلان الإيطالي والذي قام بصرف حوالي 155 مليون يورو في الميركاتو السابق.

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في المرتبة العاشرة والأخيرة نادي أستون فيلا الإنجليزي والذي قام بصرف حوالي 148,60 مليون يورو في الميركاتو السابق.

هذه هي قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في المريكاتو الصيفي الماضي حيث كانت المنافسات شرسة على ضم اللاعبين في العديد من الدوريات المختلفة.

وحاول نادي ريال مدريد الإسباني تعويض غياب اللاعبين المؤثرين وحاول تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات للعودة لمنصات التتويج الأوربية.

وحاول نادي أتليتكو مدريد الإسباني تدعيم صفوف الفريق من أجل الإستعداد للموسم القادم من الدوري الإسباني والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وحاول أيضًا نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي تدعيم صفوفه من أجل القوز بلقب الدوري الإنجليزي مجددًا كما هو الحال أخر عامين.

وكانت مفاجأة الإنتقالات هذا الموسم هو نادي إشبيلية الإسباني والذي قام بصرف مبالغ عديدة من أجل الإستعداد للموسم القادم.

وقام نادي أرسنال الإنجليزي بتدعيم صفوف الفريق من أجل الإستعداد للموسم القادم والمنافسة على الألقاب.

وقام نادي برشلونة الإسباني بتدعيم صفوف الفريق للعودة لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقام نادي يوفينتوس الإيطالي بتدعيم صفوف الفريق من أجل الإستعداد للموسم القادم ومن أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقام نادي مانشيستر يونايتد تدعيم خطوط الفريق من أجل القدرة على تحقيق الألقاب هذا الموسم.

وقام نادي إنتر ميلان الإيطالي بتدعيم صفوف الفريق من أجل القدرة على لقب الدوري الإيطالي.

وقام نادي أستون فيلا بتدعيم صفوف الفريق وحل في المرتبة الأخيرة في قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في المريكاتو الصيفي الماضي من أجل ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي وتحقيق مركز جيد في بطولة الدوري الإنجليزي.