إنتر ميلان يعلن عن قائمة نارية في دوري الأبطال

جدة - عمرو شويل ميلان -الخليج 365:

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن قائمته التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها جميع لاعبيه المتاحين، وعلى رأسها الثلاثي الأوروغواياني دييغو غودين والتشيلي أليكسيس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، أبرز الوجوه الحديثة المنضمة للفريق هذا الصيف.

وضمت القائمة التي أعلنها “النيراتزوري”، تحت قيادة المدرب الكبير أنطونيو كونتي، 23 لاعباً.

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ويلعب إنتر ضمن المجموعة السادسة “الحديدية” التي تضم برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي.

وجاءت القائمة الكاملة للفريق كالتالي: سمير هاندانوفيتش ودانييلي باديلي ودييغو جودين وستيفان دي فري وأليكسيس سانشيز وماتياس فيسينو وروميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز وستيفانو سينسي.

وأندريا رانوكيا وماتيو بوليتانو وكوادو أسامواه وأليساندرو باستوني وكريستيانو بيراجي وفالنتينو لازارو وروبرتو جاليارديني وفيديريكو ديماركو وبورخا فاليرو ونيكولو باريلا ودانييلي باديلي ودانيلو دامبروزيو وميلان شكرينيار ومارسيلو بروزوفيتش وأنطونيو كاندريفا.