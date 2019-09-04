الان تتابع الاتحاد السوري يمنع مهاجم الهلال خربين من تمثيل المنتخب مستقبلاً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- سيف الرخيص:
أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانا تضمن إيقاف مهاجم الهلال السعودي عمر خربين عن المشاركة مع المنتخب، بسبب تخلفه عن اللحاق بمعسكر مباراة الفلبين.
وكان اعتذار خربين عن اللحاق بمعسكر منتخب بلاده في مباراة الفلبين يوم أمس بسبب ظروفه الخاصة.
وذكر الاتحاد السوري في بيانه يوم امس الثلاثاء : نظراً لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين، عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفلبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية.
وأضاف البيان : الاتحاد السوري ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دوماً، وأن هناك واجبات يفرضها .
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