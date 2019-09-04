شكرا لقرائتكم عضو خماسية إتحاد الكرة يعتذر عن عضوية منطقة الجيزة لعدم التضارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لأدارة إتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق ، إعتذار رسمي لمنطقة الجيزة عن الاستمرار بها كعضو لعدم التضارب فى المصالح خاصة أنه يتواجد فى عضوية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة . من المقرر أن يوافق مسئولو المنطقة على إعتذار أو استقالة عبدالله كإجراء روتيني. كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.

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