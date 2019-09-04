شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز 60 مليون جنيه مستحقات لاعبي الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تُجهّز إدارة النادى الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ما يقرب من 60 مليون جنيه من أجل صرف مستحقات لاعبي الفريق سواء فيما يتعلق بمكافآت بطولة الدوري التى توّج بها الفريق الموسم المنقضي وكذلك نسبة المشاركة عن الموسم الماضي وكذلك مقدم عقود الموسم الجديد .
وتعمل الإدارة الحمراء على تجهيز هذا المبلغ من أجل صرف مستحقات اللاعبين في سبتمبر الجاري ومع انطلاق الموسم الجديد خاصة وأن إدارة النادي تعمل دائماً على دفع مستحقات اللاعبين في مواعيدها من أجل الالتزام بالارتباطات المالية من ناحيتها تجاه لاعبي الفريق .
ويعكف خالد الدرندلي أمين صندوق الاهلي على تدبير قيمة مكافآت الدوري ونسبة المشاركة وكذلك مقدم عقود اللاعبين خاصة وأن الأمر يرتبط بلاعبين رحلوا عن الفريق ينتظرون الحصول على مستحقاتهم وكذلك بلاعبين جُدد تعاقد معهم النادي الصيف الجاري ينتظرون صرف مقدم العقود.
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