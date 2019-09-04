ميتشو يفاضل بين شيكابالا وأوباما لقيادة تشكيل الزمالك بنهائى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل يفاضل الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى محمود عبدالرازق شيكابالا، ويوسف إبراهيم أوباما، للمشاركة أساسيًا فى تشكيل مباراة بيراميدز، بنهائى كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعدما شارك شيكابالا بديلاً فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى، وكان مؤثرًا فى الدقائق التى شارك فيها عقب نزوله بديلاً من أوباما فى الدقيقة 60 من زمن المباراة.
وزادت حظوظ مصطفى محمد فى المشاركة الأساسية علي حساب عمر السعيد فى تشكيل الأبيض، خاصة بعدما أحرز هدف الفوز للفريق فى الدقيقة 99 من زمن المباراة، عقب نزوله بدلا من محمد أوناجم فى المباراة الماضية أمام زعيم الثغر.
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