شكرا لقرائتكم رفع 3 تقارير لـ فايلر عن بطل غينيا قبل المواجهة المرتقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم سامى قمصان المدرب المساعد لفريق الاهلي 3 تقارير لفايلر المدير الفني الجديد للفريق عن نادي كانو سبورت بطل غينيا قبل مواجهة الفريقين المقرر اقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري، والتى تأتى في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

كما يقدم قمصان تقرير للخواجة عن اللاعبين يتضمن اسمائهم وأرقام قمصانهم ومراكزهم فى الملعب، بالإضافة لتقرير عن اللاعبين الأساسيين فى الفترات الأخيرة والمصابين والصفقات الجديدة.

هذا الأمر الذي من شأنه مساعدة الخواجة على الدخول فى الأجواء سريعاً ،والوصول بشكل أسرع للتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها، ووضع يده على أهم نقاط القوة والضعف داخل الفريق الأحمر، خاصة وأن الفريق مُقبل على العديد من التحديات الصعبة سواء على المستوى المحلى أو القاري.