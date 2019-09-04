شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يكشف عن فائض ميزانية السنة الماضية.. اعرف كام؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وجود فائض فى ميزانية السنة الماضية يقدر بـ170 مليون جنيه والتى سيتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية المقرر عقدها بداية من غدٍ الخميس وتستمر على مدار يومى الجمعة والسبت القادمين بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من هانى العتال لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، وبذلك سيقيم الأبيض جمعيته العمومية بصورة طبيعية بداية من الغد وسيبدأ فتح باب تسجيل الحضور فى العمومية بداية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت القادم فى تمام التاسعة مساء.

فيما قرر مجلس إدارة الزمالك، إن يكون هناك ورقة أخرى خاصة بالانتخابات التكميلية بخلاف ورقة التصويت على الميزانية وستكون تلك الورقة خاصة بالتصويت على انتخاب أشرف ذكى فى منصب أمين الصندوق والثلاثى أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح المرشحين فى منصب عضوية مجلس الإدارة وستضمن تلك الورقة خيارين إيما الموافقة على انتخابهم ونجاحهم بالتزكية أو الرفض حيث سيتم التصويت من خلال الجمعية العمومية على الأمر لعدم ترشح أحد أمامهم على تلك المناصب فى الانتخابات التكميلية للنادى الأبيض.