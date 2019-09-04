رياضة | موهبة ريال مدريد يسعى لنيل ثقة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهبة ريال مدريد يسعى لنيل ثقة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعانى اللاعب البرازيلي لريال مدريد فينسيوس اللاعب الشاب من عدم الثقة الكاملة خلال الفترة السابقة، خاصة بعد عدم تقديم الإضافة للفريق خلال مشاركاته.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يسعي لكسب ثقة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والذى لم يكسب ثقته حتى الأن خاصة بعدما دخل التشكيلة الأساسية للفىيق في أول مباراة في الدوري ضد سيلتا فيجو ثم أصبح فينيسيوس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب سيسعى لكسب الثقة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولى الذى ستستمر لمدة 14 يوم ويحلم باللعب حتى لعدة دقائق لكسب ثقته فى نفسه ومهاراته.

ويلعب فينيسيوس تحت ضغظ كبير بسبب حجز المكان الذى يستطيع اللعب به وهو الجناح الأيسر للصفقة الجديدة والنجم البلجيكى إيدين هازارد المصاب من الجولات التحضيرية.

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وقام ريال مدريد بالتعاقد مع 4 صفقات جديدة لتدعيم الفريق كان أبرزها التعاقد مع النجم البلجيكى إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لعام 2024.

ثم تعاقد الريال مع المهاجم المميز لإينتراخت فرانكفورت الألمانى السابق لوكا يوفيتش بعقد يمتد حتى عام 2025.

وقام ريال مدريد بتدعيم الجبهة اليسري بالتعاقد مع فيرلاند ميندى الظهير الأيسر السابق لفريق ليون الفرنسي السابق مقابل 50 مليون يورو وحتى عام 2025.

وقام ريال مدريد فى ختام فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بتدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع حارس باريس سان جيرمان ألفونس أريولا قادماً ضمن صفقة رحيل الحارس الكوستاريكى لمدريد كيلور نافاس لصالح باريس.