شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكولومبية تشيد بالاستقبال الكبير للاعب كويلار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏قرر مجلس إدارة نادي الهلال إنشاء إدارة متخصصة في الطب والأداء الرياضي كأول نادٍ ينشئ إدارة متخصصة في هذا المجال، وذلك سعيا من مجلس الإدارة إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للاعبي النادي في جميع الفئات والألعاب، والعمل على وقايتهم من الإصابات، إذ أبرم النادي عقدا مع الدكتور مبارك المطوع للإشراف على هذه الإدارة.

على صعيد آخر، أشادت الصحف الكولومبية بالاستقبال الكبير الذي حظي به اللاعب الهلالي الجديد جوستافو كويلار من قبل جماهير الزعيم التي وجدت في المطار مساء أمس الأول، إضافة إلى بعض الإداريين.

من جانبه، قال كويلار بعد وصوله للرياض: سعيد جدا بوجودي في الرياض، وبهذا الاستقبال المبهر الذي يدل على أن جماهير الهلال ذواقة. وأضاف: أتمنى أن نفرح سويا بجلب البطولات. وعن انضمامه لنادي الهلال، قال: انتقلت من النادي الأفضل في أمريكا اللاتينية فلامنغو إلى النادي الأفضل في آسيا.