الفيصل: جاهزون للحدث التاريخي

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، يُعقد اليوم (الأربعاء) بحي طريف بالدرعية المؤتمر الصحفي الخاص بنزال بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، الذي سيجمع حامل اللقب آندي رويز جونيور ومنافسه حامل اللقب السابق أنتوني جوشوا.وتأتي إقامة هذا المؤتمر تمهيدا للنزال التاريخي المرتقب على اللقب العالمي المقرر إقامته يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، تحت شعار «صراع على الكثبان الرملية». وتستضيف النزال الدرعية التاريخية العاصمة الأولى للمملكة العربية بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، يُعقد اليوم (الأربعاء) بحي طريف بالدرعية المؤتمر الصحفي الخاص بنزال بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، الذي سيجمع حامل اللقب آندي رويز جونيور ومنافسه حامل اللقب السابق أنتوني جوشوا.وتأتي إقامة هذا المؤتمر تمهيدا للنزال التاريخي المرتقب على اللقب العالمي المقرر إقامته يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، تحت شعار «صراع على الكثبان الرملية». وتستضيف النزال الدرعية التاريخية العاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية ؛ أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو، إذ سيحظى طرفا «نزال القرن» بجولة ثقافية على الدرعية للاطلاع على القيمة التاريخية لها التي تحمل إرثاً تاريخياً لتأسيس وتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه). من جهته، أعرب الأمير عبدالعزيز الفيصل عن سعادته باستضافة نزال العالم في الملاكمة على أرض السعودية، إذ قال: «إن المملكة العربية السعودية تفخر بإقامة مناسبة رياضية عالمية مميزة بهذا الحجم في بلدنا وتحديدا بالدرعية، المكان العزيز في قلوب شعبنا، ونعد جميع الزوار من الداخل والخارج باستقبال يليق بقيمة هذا الحدث ومكانته، وتوفير أجواء رائعة ومميزة للملاكمين العالميين، وتقديم حدث لا ينسى للجميع». وأضاف: «نعلم أن العالم بأجمعه سيترقب الحدث، وأبناء هذا الوطن على أتم الاستعداد لاستضافة هذه المناسبة الرياضية الاستثنائية، لتواصل بلادنا تحقيق رؤيتنا الطموحة وطموحاتنا الرياضية».



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