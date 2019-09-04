شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يعسكر في الرياض من أجل نقاط أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)

يعاود فريق الرائد مساء اليوم تدريباته الاعتيادية بعد أن منح الجهاز الفني راحة لجميع لاعبي الفريق خلال الأيام الـ3 الماضية.

من جانبه، قرر الجهاز الفني إقامة معسكر داخلي للفريق لمدة 5 أيام بدءا من اليوم، وذلك في مدينة الرياض، استعدادا لخوض مواجهة أبها عقب فترة التوقف. وأكد الجهاز الفني أن الفريق سيلعب مباراة ودية واحدة خلال هذا المعسكر تحدد لاحقا، وذلك من أجل المحافظة على حساسية المباريات من قبل اللاعبين. هذا ويسعى مدرب الرائد في هذا المعسكر إلى مسح الصورة السيئة ومعالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة الهلال وإعادة الثقة للاعبي الفريق كون الخسارة الثقيلة لم تكن متوقعة، عطفاً على التغييرات الجديدة للاعبي الفريق.

من جانب آخر، وقع نادي الرائد شراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفايزية في بريدة.

على صعيد آخر، تمنت جماهير الرائد أن تكون خسارة فريقها أمام الهلال بخماسية كبوة جواد، مطالبة اللاعبين والجهاز الفني بالتصحيح في لقاء الفريق القادم أمام أبها، مؤكدة أن الخسارة في الجولتين الماضيتين يجب نسيانها، لأن الفريق لعب أمام أعرق وأقوى الأندية السعودية الاتحاد والهلال.