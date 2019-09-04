شكرا لقرائتكم خبر عن «النواخذة» يبحثون عن التعويض بالحزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) يعاود لاعبو فريق الاتفاق تدريباتهم اليوم (الأربعاء)، بعد منحهم راحة لمدة 24 ساعة من قبل مدرب الفريق خالد العطوي. ويعود الفريق لمواصلة تدريباته استعداداً لمباراته القادمة أمام الحزم يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن الجولة الـ3 من دوري كأس الأمير يعاود لاعبو فريق الاتفاق تدريباتهم اليوم (الأربعاء)، بعد منحهم راحة لمدة 24 ساعة من قبل مدرب الفريق خالد العطوي. ويعود الفريق لمواصلة تدريباته استعداداً لمباراته القادمة أمام الحزم يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن الجولة الـ3 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الفريق الاتفاقي كسب فريق مدينة عيسى البحريني بنتيجة كبيرة قوامها 4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق أمس الأول. ويسعى الاتفاقيون للظهور بشكل مختلف هذا الموسم، خصوصا في ظل المستويات الجيدة التي قدمها لاعبو الفريق في مباراتي الوحدة والأهلي، إذ يحظى الفريق بدعم كبير من قبل رجالات الاتفاق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «النواخذة» يبحثون عن التعويض بالحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.