شكرا لقرائتكم خبر عن الخضراوي يقفز 186 مركزا في تصنيف الـ «ITTF» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قفز لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي (186) مركزا، بعد أن كان في المركز (354) شهر أغسطس 2018، ليكون في المركز (168) شهر سبتمبر 2019 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF)، كما تقدم زميله عبدالعزيز بوشليبي من المركز (747) لشهر أغسطس إلى المركز (328) لشهر سبتمبر في ذات التصنيف.

وأرجع رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد ما وصل إليه اللاعبان في التصنيف إلى توفيق الله عز وجل ثم للعمل المتواصل من الجميع بالاتحاد الذي هذه من إحدى خططه التي يسيرون عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، مقدماً في هذا الصدد شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه الكبير لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.

فيما قدم اللاعبان علي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي الشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة الطاولة والقائمين على المنتخب ووعدا بتقديم كل ما بوسعهما خلال المشاركات القادمة بمشيئة الله لرفع راية الوطن عالياً.