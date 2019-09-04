شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يفرض نظاما غذائيا ويهدد النجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

استبعد مدرب المنتخب السعودي رينارد اللاعب محمد آل فتيل من المعسكر المقام حالياً بالدمام بناء على تقرير الجهاز الطبي حول حالة اللاعب الذي تعرض لآلام في العضلة الضامة.

وكان ريناد أجل استبعاد 4 لاعبين من قائمة الأخضر الحالية لما قبل مواجهة اليمن يوم الثلاثاء القادم، على استاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022 وأمم آسيا 2023. وسيعتمد المدرب رينارد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي الوحيد أمام منتخب مالي يوم غد (الخميس) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، كما سيجري مناورة كروية اليوم (الأربعاء)، سيركز خلالها على الأسلوب الفني الذي سيواجه به المنتخب المالي في المباراة الودية. وحرص رينارد على تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء، بهدف الاستقرار فنيا قبل مواجهة اليمن، محذرا اللاعبين من تناول الأطعمة في الأوقات غير المحددة (الغرف) حفاظا على النظام الغذائي المعتمد من قبل الجهاز الفني، مشددا على الانضباط داخل وخارج الملعب، وأن بإمكانه استبعاد أي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه مع الأخضر.

من جهة أخرى، يجري منتخب مالي مرانا على استاد الأمير محمد بن فهد الذي سيحتضن اللقاء الودي مع المنتخب السعودي، عقب وصوله الدمام.