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لوكاس ليما ينضم لتدريبات الأهلي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فيما وصل مساء أمس (الثلاثاء) إلى جدة، المحترف البرازيلي الجديد لوكاس ليما للمشاركة في التدريبات التي ستنطلق اليوم بعد 3 أيام إجازة منحها الجهاز الفني للاعبين، أعلن النادي الأهلي خوض الفريق الكروي الأول لقاء وديا أمام ضمك مساء السبت القادم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، على أن يكون مفتوحاً أمام الجماهير، وسيتم تخصيص جزء من المدرجات للعائلات.

من جهة ثانية، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً مساء أمس برئاسة أحمد الصائغ، اعتمد خلاله عقد شركة بن زومة للتقنية شريكا تقنيا للنادي لمدة 3 سنوات قادمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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