شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس ليما ينضم لتدريبات الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)فيما وصل مساء أمس (الثلاثاء) إلى جدة، المحترف البرازيلي الجديد لوكاس ليما للمشاركة في التدريبات التي ستنطلق اليوم بعد 3 أيام إجازة منحها الجهاز الفني للاعبين، أعلن النادي الأهلي خوض الفريق الكروي الأول لقاء وديا أمام ضمك مساء السبت القادم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، على أن يكون مفتوحاً أمام الجماهير، وسيتم تخصيص جزء من المدرجات للعائلات.
من جهة ثانية، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً مساء أمس برئاسة أحمد الصائغ، اعتمد خلاله عقد شركة بن زومة للتقنية شريكا تقنيا للنادي لمدة 3 سنوات قادمة.
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