شكرا لقرائتكم خبر عن «محترف» يجهّز اللاعبين الموهوبين لبرشلونة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أقام معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة أمس، ضمن برنامج «محترف»، ورش عمل للاعبي كرة القدم الملتحقين ببرنامج ابتعاث الموهوبين، البالغ عددهم 30 لاعبا، قبل مغادرتهم إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك في مقر المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

إذ قدم المختص في الطب النفسي الدكتور طارق الجهني محاضرة عن تطوير الذات وكيفية الاستفادة من برنامج الابتعاث في شتى جوانبه، فيما استعرض عضو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات محمد البهلال، في محاضرة أخرى، طرق الوقاية من المنشطات والطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية واللوائح الخاصة بعقوبات المنشطات.

كما ألقى أخصائي التغذية الدكتور غريب الشويعر محاضرة عن تغذية الرياضيين، بيّن خلالها أهمية الالتزام بالتغذية الصحية السليمة للاعب الرياضي، تلت ذلك محاضرة مماثلة قدمها المختص في الطب الرياضي الدكتور مبارك المطوع، تضمنت علاقة الجهاز الطبي باللاعبين وطرق الوقاية من الإصابات الرياضية.