شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات تصفيات أفريقيا لمونديال 2022 مجاناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نقل مباريات الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، مباشرة على موقع (FIFA.com) وقناة (FIFA على YouTube). وقال «فيفا» إنه يقوم بالاستثمار في الإنتاج التلفزيوني لإعطاء فرصة للجماهير لمشاهدة الدور الأول من التصفيات. وسيشهد الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، مشاركة 28 منتخبا تتنافس على 14 مقعدا في الدور التالي، حيث تنتظرها الفرق الـ26 الأفضل ترتيبا في دور المجموعات. وتشمل هذه المباريات الافتتاحية منافسات محلية بين منتخبي بوروندي وتنزانيا المشاركين في كأس الأمم الأفريقية 2019، و«ديربي» غرب أفريقيا بين ليبيريا وسيراليون.

وقال «فيفا» إن انطلاق هذه التصفيات في جميع أنحاء القارة السمراء، يمكّن المشجعين من متابعة البث المباشر لمعظم مباريات الدور الأول، التي ستقام في الفترة ما بين 4-10 سبتمبر الجاري.