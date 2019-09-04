خماسية اتحاد الكرة تجتمع اليوم لحسم عدد من الملفات العالقة...

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جدة - عمرو شويل تواصل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاتها المستمرة من أجل حسم العديد من الملفات خلال الساعات القادمة وعلى رأسها الموعد النهائى لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز 2019 – 2020 والمرجح لها الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري إلى جانب تحديد موعد إجراء قرعة الدوري ومكان مباراة السوبر التى تجمع الاهلي و الزمالك ورؤساء لجان مسابقات الدوري الممتاز و القسم الثاني و الثالث.
كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.
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