شكرا لقرائتكم اليوم.. مؤتمر صحفى للجنة المنظمة لبطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم اللجنة المنظمة لبطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة مؤتمر صحفى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء لمدربى المنتخبات المشاركة فى البطولة فى أحد فنادق المطار ، ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء غدا الخميس يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر و بورتريكو فى التاسعة مساءا .

وتضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.