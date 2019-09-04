محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء.
الزمالك يدعم فريق السلة بلاعب دنماركي
رسميًا.. الإسماعيلي يضم ثنائي الزمالك
مران الزمالك.. عودة زيزو.. تعليمات خاصة لطارق حامد.. وبرنامج بدني لشيكابالا
بالفيديو: محمد صلاح يقضي إجازته في دبي بعد إلغاء معسكر المنتخب
بالفيديو.. "فيفا" يكشف رسميا عن شعار كأس العالم 2022
ماذا قدم الزمالك أمام الفرق التي تخوض نهائي الكأس لأول مرة؟
التحدي الأكبر.. هل يتحول حلم الأهلي مع فايلر إلى حقيقة؟
رغم إعلان الأهلي أنه رفض الراحة.. مانو مدربا لبالميراس رسميًا
شبيه صلاح (5).. حين عثر لوفرين عليه يسير وحيدا بدراجة
بعد إغلاق الميركاتو.. تعرف على أغلى 10 صفقات في أوروبا
تحديد موعد مباراة "فوت" السنغالي والزمالك بدوري الأبطال
بالصور.. تفاصيل جديدة في أزمة صلاح وماني.. ميلنر يسخر والسنغالي يرد
"مشهد لا يتفق مع مبادئ الأهلي".. الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. الإسماعيلي يضم ثنائي الزمالك.. وصلاح يُسافر لدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.