مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك.. ويتوعد كهربا: "لو راجل تعالى الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وتوعده حال عاد للنادي الأهلي.

وكان كهربا قد وجه رسالة عبر تصريحات لبرنامج "اللعيب" بقناة "ام بي سي مصر" لجماهير النادي الأهلي بعدما قاموا بمساندته مؤخرا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" "كهربا خرج في تصريحات تلفزيونية ليستفز جماهير نادي الزمالك ويتحدث عن الأهلي وجماهيره".

وواصل "كهربا حصل على ملايين الجنيهات بسبب نادي الزمالك، قلت من قبل، أمتلك تسجيلات ومستندات موثقة عن أفعال قام بها اللاعب".

واستمر "لقد سبق وجاء كهربا ووالده لي من أجل أن اسمح له بالرحيل عن الزمالك والانتقال لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي مرتين من أجل المال".

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وشدد "هل تريد أن تعود للأهلي، (لو انت رجل تعالى الأهلي)".

وانتقل مرتضى منصور لتوجيه تحذير للاعبيه قائلا "كان هناك اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني، النادي له رئيس واحد ومدير فني واحد وهو ميتشو".

وأكمل "أي لاعب سوف يعترض على استبعاده من المباريات لن يكون معنا، أي لاعب سيقوم بنشر أخبار كاذبة من خلال اصدقائه الصحفيين سيتم بيعه في يناير مثلما حدث مع محمد إبراهيم".

وصرح "هناك بعض اللاعبين مستمرين لأنني محرج منهم، لكن لن يكون هناك احراجا بعد ذلك، غير الملتزم سيرحل في يناير، سيتم دفع جميع المستحقات المتأخرة للاعبين قبل انطلاق الموسم".

واختتم "الزمالك يمتلك لاعبين على مستوى عالمي، تم تقليص عدد اللاعبين في القائمة من أجل التركيز، والموسم طويل والجميع سوف يحصل على فرصته".