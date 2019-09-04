شوبير: فايلر لديه شخصية قوية.. وأزارو سيكون أحد نجوم الموسم معه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالأداء الذي ظهره به السويسري فايلر خلال تدريبات الأهلي يوم أمس الثلاثاء.

وكان الأهلي قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع السويسري فايلر لقيادة فريق القدم خلال الموسم المقبل بعد الاستغناء عن الأوروجواياني لاسارتي.

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شوبير، غرد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قائلاً:"روحت النادي الأهلي النهاردة واتعمدت إني أقعد اتفرج على التدريب وصعب جدَا نحكم على فايلر طبعًا من خلاله، لكن.. من رؤيتي ليه الراجل عنده شخصية قوية، المساعدين اللي معاه ليهم دور كبير جدًا، التدريب كان جاد جدًا وشعرت بإن ده واصل للاعبي".

وتابع شوبير:" قصة وليد أزارو بإختصار النادي الأهلي لما فتح باب رحيله جاله عرض سويسري لكن وليد رفضه، جاء عرض آخر بعدها من نادي عربي وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50% فـ تم رفضه، وليد أزارو حال إستمراره حاليا في الأهلي هيكون أحد نجوم الموسم المقبل مع فايلر".

وأتم حديثه بالتطرق لاسم المدير الفني لمنتخب مصر بقوله:" الناس خدت الكلمة الأخيرة بإن مدرب المنتخب من سبع حروف وترجمتها لإسم معين، كنت بقول ده مجازًا ليس أكثر وكان في أكتر من إسم مرشح ممكن يكون من سبعة ممكن يكون من تسعة لكن المؤكد إنه تم الإستقرار عليه خلاص".