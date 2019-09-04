محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية
بيبو: تفاوضنا بالفعل مع سباليتي.. وفايلر اسم كبير
كهربا يرد على إمكانية عودته لمصر.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي
علي معلول يتحدث عن مشاكل فايلر مدرب الأهلي مع اللاعبين التوانسة
"أمير ليس مرتزقًا".. مرتضى يفتح النار على عبدالحفيظ
شوبير: جدول الدوري معد مسبقا.. ولن يحتاج سوى تعديلات بسيطة
بلماضي يوضح.. متى يرحل عن تدريب منتخب الجزائر؟
فرج عامر يوضح موقفه من إمكانية تدريب حسام حسن لمنتخب مصر
طارق سليمان يوضح.. لماذا لم يرحل لاسارتي عن الأهلي بعد خماسية صنداونز؟
المصري يعلق على إمكانية تعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الثلاثاء.. رسالة كهربا لجماهير الأهلي.. ورأي علي معلول في فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.