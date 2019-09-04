مرتضى منصور: بيراميدز طالبني بتأجيل نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن نظيره في بيراميدز سالم الشامسي تواصل مع لتأجيل مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الفريقين.
الزمالك من المقرر أن يلتقي نظيره بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر مساء يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر.
وأضاف مرتضى منصور ـ خلال مداخلة صباح اليوم الأربعاء بفضائية الحدث اليوم ـ:" طلب مني تأجيل النهائي ليوم 20 فتواصلت مع عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة فأخبرني بصعوبة الأمر لأن السوبر سيكون يوم 20 سبتمبر".
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي في بطولة السوبر؛ حيث أوضح مرتضى منصور خلال المداخلة ذاتها إلى إمكانية إقامتها بملعب الإسكندرية.
وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى العلاقات الطيبة التي تجمعه بالرئيس الحالي والسابق لنادي بيراميدز.
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