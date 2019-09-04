الإسماعيلي يجدد عقد محمد مجدي حارس الفريق الأول لمدة خمسة مواسم

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى تمديد عقد الحارس الشاب محمد مجدى لخمسة مواسم مقبلة .

وشارك الحارس الشاب فى بعض من مباريات الموسم الماضى فى الدورى العام و دورى أبطال أفريقيا وقدم مستوى متميز ونال إستحسان جماهير ومسئولو الدراويش .

وشهدت جلسة توقيع اللاعب حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق و التعاقدات والمسئول عن ملف التجديد مع لاعبى الفريق .

ويعد مجدي من نتاج قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى ويتواجد مع الفريق الأول منذ فترة طويلة إكتسب خلالها خبرات كبيرة تؤهله لحراسة عرين الدراويش رفقة زملائه محمد فوزى و أيمن رجب وكمال السيد تحت قيادة مدربهم سعفان الصغير .

متميز ونال إستحسان جماهير ومسئولو الدراويش .وشهدت جلسة توقيع اللاعب حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق و التعاقدات والمسئول عن ملف التجديد مع لاعبى الفريق .ويعد مجدي من نتاج قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى ويتواجد مع الفريق الأول منذ فترة طويلة إكتسب خلالها خبرات كبيرة تؤهله لحراسة عرين الدراويش رفقة زملائه محمد فوزى و أيمن رجب وكمال السيد تحت قيادة مدربهم سعفان الصغير .

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