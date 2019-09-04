وجه محمود كهربا المحترف في نادي أفيس البرتغالي، رسالة مؤثرة لوالدته ووالده على الهواء، قائلا: "وحشتوني جدا، ومتزعلوش مني علشان عرضتكم لمواقف سيئة، ولكن غصب عني لازم أضحي بحاجات لكي أصل لحلمي".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "mbc مصر": "والدي ووالدتي بيفرحوا جدا لما نكسب فيأي مباراة".
وتابع: "ليس من حق جمهور نادي الزمالك أن يغضب مني، لأني تركت النادي، فعقدي انتهى في 30 يونيو، ولم يكن يحق لي المشاركة بعد ذلك، وكان يجب أن يتم تجديده، ولم أبخل بنقطة عرق على الزمالك"، موضحاأن الجميع في نادي الزمالك كان يعلم موعد نهاية عقده ومنحوه وعودا زائفة.
وأوضح: "أول سنة حضرت فيها لنادي الزمالك كان عقدي 2 مليون و300 ألف جنيه، ولم أحصل منهم سوى على مليون جنيه فقط، قبل احترافي في نادي اتحاد جدة، وبعد عودتي للنادي وافق على إعارتي مرة أخرى، للعام الثاني، والنادي استفاد من ورائي بـ 84 مليون جنيه، ونادي الزمالك رفع اسمي".
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمود كهربا يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة هامة لجمهور الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.