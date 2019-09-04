كهربا يصعق الزمالك بإعلان انتقاله الى الأهلي

صعق لاعب نادي ديسبورتيفو آفيش البرتغالي “محمود كهربا” جمهور فريقه السابق “الزمالك” باعلان انضمامه لصفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال كهربا “أركز على التدريبات والمباريات في فريقي الحالي حتى موعد سوق الانتقالات الشتوية كي أنتقل للفريق الذي أريده”.

وحاول محمود كهربا الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أنه وجد صعوبة كبيرة لتحقيق تلك تلك الرغبة بسبب تعنت رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وادعى مرتضى منصور توقيع كهربا على عقد يمتد حتى يونيه 2021 وهو ما نفاه اللاعب جملة وتفصيلاً.

وسافر كهربا إلى فرنسا وحصل على صورة تذكارية مع أسطورة الأهلي “عماد متعب”، وظهر كذلك في تركيا، حيث حاول الانضمام لاحد الاندية هناك.

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لكنه لم يجد سوى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي الذي يدربه مدرب الزمالك الأسبق “إيجناسيو” لينضم لصفوفه بالمجان.

وحصل اللاعب صاحب ال25 عامًا على بطاقة دولية مؤقتة من الفيفا بعدما رفضت إدارة الزمالك ارسال البطاقة الدولية له.

ولم يكف محمود كهربا خلال الساعات الماضية عن مواجهة جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات غير رياضية، وأنهى السهرة باعلان عودته الى مصر في ميركاتو يناير للالتحاق بصفوف الفريق الذي يريده، وقصد بحديثه الأهلي!