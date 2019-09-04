رياضة | مرتضى منصور: ميتشو خط أحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: ميتشو خط أحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يحذر لاعبي فريق الكرة بالنادي من التمرد على قراراته أو تعليمات المدير الفني الصربي ميلوتين سريدوفيتش. وكان رئيس الزمالك قد وجه رسالة إلى كهربا خلال حديثه وحذره من الانتقال إلى الأهلي. طالع التفاصيل

وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم: "كان يوجد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني، النادي له رئيس واحد ومدير فني واحد وهو ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، اللاعب الذي يتمرد ليس له مكان في النادي ومن يصادق أي شخص تافه له صفحة على فيسبوك ويستغله لكتابة شائعات عن النادي ليس له مكان عندي".

وأضاف: "الموسم لن يبدأ ولاعب له مليم، وكل واحد له حقوق عندي لكن الجماهير وأنا لنا حقوق أيضًا منها ألا تعترض على التغيير أو تستفز الجماهير".

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واختتم: "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وخالد بوطيب أحسن لاعبين جاؤوا في مصر، والأهلي يقبل يد وليد ازارو لكي يستمر معه".

يذكر أن الزمالك صعد لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري ، وسيواجه فريق بيراميدز الذي صعد على حساب نادي بتروجت في دور النص النهائي .

وحدد اتحاد الكرة يوم 8 سبتمبر المقبل موعداً لإقامة المباراة دون تحديد المعلب الذي ستقام عليه المباراة حتى الان.