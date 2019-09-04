رياضة | أول رد فعل لرئيس الزمالك بعد تصريحات كهربا وأحتمالية اللعب للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل لرئيس الزمالك بعد تصريحات كهربا وأحتمالية اللعب للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الزمالك رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريقه السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي بسبب تلميحه للاقتراب من الانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل.

وقال رئيس الزمالك أثناء حديثه ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "احترم نفسك يا مهيب بسبب استضافتك للولد العاق كهربا كفاك استفزازًا لجماهير الزمالك وأصدقائي السعوديين تركوك تعمل في القناة التي تعمل بها".

وأضاف: "لم نفسك يا كهربا أنت وابوك لقد حصلت على كل مستحقاتك، ولو أنت رجلًا فلتنضم إلى الأهلي".

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يذكر أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي أفيس البرتغالي، صرح عبر أحد البرامج التلفزيونية إنه سيعود لمصر بعد 20 يومًا لزيارة أسرته، مبديًا سعادته بالعودة للعب بأوروبا مرة أخرى.

وتطرق كهربا، في حديثه لمساندة جماهير الأهلي له خلال الفترة الماضية، بقوله:"جمهور الأهلي عل رأسي ويعلمون أنني أحبهم ورأيت منهم حب غير طبيعي خلال الفترة الماضية رغم أنني لم ألعب مباريات لفريقهم أو أسجل لهم أهدافًا".

وأتم حديثه بقوله:"أشكرهم على كل الدعم خلال الفترة الماضية وإن شاء الله الخير قادم".

يذكر أن كهربا قد رحل عن الزمالك بسبب بعض المشاكل بينه وبين إدارة القلعة البيضاء المتعلقة بقيمة راتبه السنوي.