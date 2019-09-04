رياضة | فترة التوقف الدولى دون منتخب مصر.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فترة التوقف الدولى دون منتخب مصر.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد كافة المنتخبات الأوروبية والإفريقية والأسيوية لعمل مباريات ودية دولية خلال الفترة الحالية وخاصة حتى يوم 14 سبتمبر المقبل وهو موعد عودة الدوريات الأوروبية من جديد، ويلعب منتخبات أسيا أولى الجولات فى تصفيات كأس العالم 2022.

وعلى الرغم من لعب الجميع مباريات ودية إلا أن منتخب مصر لم يلعب مباريات ودية خلال الفترة الحالية بسبب عدم وجود جهاز فنى خلال هذه الفترة بعد عدم إستقرار اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على مدرب حتى الأن ولذلك قرى اتحاد الكرة المصري عدم الإتفاق على أى مباريات ودية للمنتخب الوطنى.

_ أبرز المباريات

وسيلعب خلال فترة التوقف الدولى العديد من المنتخبات الإفريقية سواء مع بعضهما أو تجارب ودية مع منتخبات أسيوية وتأتى أبرز المواجهات كالأتى :

السعودية ضد مالى

كوتديفوار ضد بنين

تونس ضد موريتانيا

المغرب ضد بوركينا فاسو

زامبيا ضد جنوب إفريقيا

كينيا ضد أوغندا

الجزائر ضد بنين

تونس ضد كوتديفوار

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أوكرانيا ضد نيجيريا

المغرب ضد النيجر

_ لماذا منتخب مصر لم يلعب وديات فى فترة التوقف الدولى

جاء قرار اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بعدم لعب مباريات ودية دولية خلال توقف شهر سبتمبر الجارى بسبب عدم وجود جهاز فنى لقيادة الفراعنة بعد أن تم إقالة الجهاز الفنى السابق بالكامل والذى كان يقوده المكسيكى خافير أجيري والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

_ اللعب أمام البرازيل

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك عرض لمواجهة منتخب البرازيل فى شهر أكتوبر المقبل ولكن تم تأجيل البت فيه حتى الإستقرار على مدير فنى يقود منتخب مصر.

_ المرشحين لقيادة منتخب مصر

أعلن عمرو الجناينى عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

_ موعد الإعلان

أكد عمرو الجناينى أن الإعلان عن المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى سيكون خلال أيام بعد أن يتم الإستقرار عليه ليتم الإستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون وأيضاً تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

_ موعد مباراة مصر القادمة

سيلعب منتخب مصر يوم 11 نوفمبر القادم أمام منتخب كينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 ثم مواحتة منتخب جزر القمر يوم 19 نوفمبر فى الجولة الثانية من مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 وتقع مصر ضمن مجموعة تصم توجو وجزر القمر وكينيا.