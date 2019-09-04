رياضة | بوجبا: "نيمار لن يواجه أي مشاكل مع جماهير باريس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا: "نيمار لن يواجه أي مشاكل مع جماهير باريس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لاعب سبارتا روتردام، ماتياس بوجبا، شقيق لاعب ونجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، عن فشل صفقة نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي برشلونة، وبقاء اللاعبضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان في نهاية المطاف، بعدما رفض النادي الباريسي فكرة التفريط في خدمات نيمار مقابل الحصول على 130 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيش "بيع" وعثمان ديمبلي على سبيل الإعارة.

وقال بوجبا في تصريحاته خلال تواجده في برنامج التشيرنغيتو، بأنه يتوقع بأن تتعامل جماهير باريس بشكل كبير للغاية مع نيمار دا سيلفا، مؤكدًا بأن الجماهير الباريسية تحب نيمار كثيرًا، واللاعب يملك علاقة جيدة مع جماهير النادي، وربما لن تتأثر هذه العلاقة بما حدث في الصيف الماضي.

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وعلق بوجبا عن تساؤل حول نيمار، وبقاءه في باريس، وقال: "بقاء نيمار في باريس ؟، من وجهة نظري أعتقد بأن الجماهير سوف تغني بإسمه مرة أخرى ، لن تحدث أي مشاكل على الإطلاق".

يذكر بأن مصادر صحفية مقربة من نادي باريس سان جيرمان، قد تحدثت عن وجود إجتماع بين إدارة باريس وبين عدد كبير من ورابط المشجعين والألتراس في النادي الباريسي، وذلك من أجل الأتفاق على عدم توجيه الشتائم والسباب إلى نيمار دا سيلفا عندما يظهر مرة أخرى بقميص نيمار بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

والجدير بالذكر، بأن العديد من وسائل الإعلام في إسبانيا وفرنسا، قد أكدت على موافقة نيمار لتقديم 20 مليون يورو من جيبه الخاص لإدارة باريس حتى تحدث صفقة إنتقاله إلى برشلونة، ولكن النادي الباريسي قد رفض هذا الأمر، لكونه غير قانوني من وجه نظر الإدارة الباريسية.