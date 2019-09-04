رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 - 9 - 2019 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 - 9 - 2019 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 4 - 9 - 2019، في إطار مباريات الذهاب للدور الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، حيث يترقب العديد من مشجعي الكرة الأفريقية مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدتها عبر البث المباشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي” مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في “ذهاب الدور الأول”

بوروندي x تنزانيا، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

أثيوبيا x ليسوتو، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

إريتريا x ناميبيا، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

جنوب السودان x غينيا الإستوائية، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

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موريشيوس x موزمبيق، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

جيبوتي x إيسواتيني، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ساو تومي وبرينسيبي x غينيا بيساو، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ليبيريا x سيراليون، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

وبعد عرض مواعيد مباريات اليوم، نقدم لكم نظام التصفيات كالتالي:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة 14 مواجهة بين الـ 28 منتخبًا الأقل في الترتيب الشهري للمنتخبات، في إطار منافسات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل 14 منتخبًا للدور الثاني لينضموا لباقي المنتخبات الأعلى ترتيبًا ليصبح عدد المنتخبات 40 منتخبًا، على أن يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات.

ويتأهل من كل مجموعة المنتخب صاحب الصدارة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، ليصبح عدد المنتخبات المتأهلة 10 منتخبات يتم إجراء قرعة بينهم ليصطدم كل منتخبين بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل الخمسة منتخبات الفائزة لتمثيل القارة السمراء في البطولة العالمية.