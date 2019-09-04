رياضة | مفاجأة.. ناصر الخليفي يخدع برشلونة للمرة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ناصر الخليفي يخدع برشلونة للمرة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال برنامج ( التشيرنغيتو ) الشهير، بأن النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا كان يرغب حقًا في العودة إلى صفوف برشلونة، وذلك بعدم قضى سنوات صعبة داخل النادي الباريسي، وفشل في أن يكون أول لاعب يقود النادي الباريسي نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك الحلم الذي ذهب نيمار من أجله إلى صفوف النادي الباريسي، ولكن يبدو بأن نيمار قد شعر بأن الوقت يمر، وتحقيق هذا الحلم قد أصبح صعب للغاية.

البرنامج الإسباني، فجر مفاجأة مدوية، وذلك بعدما قال بأن مالك نادي برشلونة، ناصر الخليفي، لم تكن لديه أي نية على الإطلاق لبيع اللاعب، نيمار دا سيلفا، إلى صفوف برشلونة، في أي وقت من أوقات سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، ولكن المالك القطري لنادي باريس سان جيرمان، ظل يراوغ إدارة برشلونة وأضاع عليهم الوقت وظل يتفاوض معهم حتى نهاية سوق الإنتقالات، حتى يخطف هو صفقة اللاعب، إيكاردي، من إنتر ميلان، خاصة في ظل وجود إهتمام من قبل برشلونة باللاعب الأرجنتيني.

وكانت الصحف الإسبانية صباح اليوم قد كشفت عن كون ناصر الخليفي يرفض بيع نيمار إلى برشلونة، بسبب وجود مشاكل بينه بلاده قطر، وبين مسؤولي نادي برشلونة، وخاصة رئيس النادي، بارتوميو، والذي كان سببًا في فسخ عقد الرعاية الذي كان يجمع دولة قطر مع نادي برشلونة وذلك في صيف عام 2016، وهذا بعدما طلب رئيس النادي الكتالوني الحصول على مبالغ إضافية حتى تستمر هذه الشراكة، وهو ما رفضه الجانب القطري.

أشارت الصحف إلى عدم وجود أي نية حقيقية، لدى ناصر الخليفي لبيع نيمار إلى برشلونة سواء في الصيف الحالي أو في السنوات المقبلة، مؤكدة بأن الخليفي سيقدم عرض جديد وخيالي إلى نيمار، من أجل أن يجبر برشلونة على الإبتعاد عن اللاعب.