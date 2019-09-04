رياضة | عاجل.. برشلونة يعلن عن قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يعلن عن قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة عن قائمة الفريق الذي يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، مؤكدًا بأن القائمة قد شهدت تواجد كل نجوم الفريق الكتالوني بدون إستثناء، وعلى رأسهم الثلاثي، ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان، وهذا بالإضافة إلى ضم بعض اللاعبين من قبل الفئات العمرية الأقل، وهم هيروكي أبي، ورونالدو أرواجو، وفيران سارساندياس، وذلك بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي والتي تسمح بضم بعض اللاعبين الشباب بشكل إضافي إلى القائمة الأساسية.

ولم تشهد قائمة برشلونة أي مفاجآت على الإطلاق، خاصة في ظل وجود أماكن كافية لضم كل نجوم الفريق الأول في نادي برشلونة إلى القائمة بدون أي مشاكل، وذلك على عكس ما حدث في بعض الأندية مثل يوفنتوس، والذي قد يضطر إلى إستبعاد بعض نجوم الفريق الأول من القائمة بسبب عدم وجود أماكن كافية.

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وكان نادي برشلونة، قد وقع في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، والتي وصلت بأنها مجموعة الموت في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعدما ضمت المجموعة بجانب نادي برشلونة، كلًا من بروسيا دورتموند الألماني - انتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى سلافيا براج التشيكي.

ويذكر بأن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، يسمح للفرق بإرسال قائمة الفرق الثانية، وذلك قبل أول مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن كذلك عن الأرقام الخاصة باللاعبين في الموسم الجديد، وذلك بعدما تم غلق سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، دون أن يوقع برشلونة مع أي لاعب جديد في اللحظات الأخيرة، بعدما فشلت صفقة إنتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرسي.