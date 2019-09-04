رياضة | ميسي يقود نجم برشلونة الجديد لقلوب جماهير كتالونيا.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقود نجم برشلونة الجديد لقلوب جماهير كتالونيا.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب أنسو فاتى لاعب نادى برشلونة الإسبانى على علاقة قوية مع الجماهير الكتالونية التى تصف اللاعب إنه المستقبل المشرق للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إثبات نفسه فى المباراة السابقة ببطولة الدورى الإسبانى وإنقاذ البارسا من خسارة أمام أوساسونا.

ويتمتع أنسو فاتى صاحب ال 16 عام بعلاقة وطيدة مع قائد الفريق ليونيل ميسي خاصة بعد أن أصبح شقيق ميسي والذى يدعى رودريجو مستشاراً للاعب وموكله فى النادى الكتالونى.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن رودريجيو أيضًا هو مستشار فاتى الفني والشخصي، وهو ما سيسهل مهمة النجم الواعد مع الفريق الكتالوني، كونه على علاقة وطيدة مع عائلة ميسي قائد برشلونة.